Erste Schätzungen: Fluidra stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fluidra lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,217 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fluidra 0,140 EUR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 514,9 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 497,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,930 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,22 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch