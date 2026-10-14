Flowserve Aktie 668463 / US34354P1057
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flowserve präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Flowserve wird voraussichtlich am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,985 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Flowserve noch 1,67 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Flowserve nach den Prognosen von 11 Analysten 1,24 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,86 Milliarden USD, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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