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Flat Glass Group Aktie 46051571 / CNE100003HV0

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16.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Flat Glass Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flat Glass Group
8.83 CNY -3.50%
Kaufen Verkaufen

Flat Glass Group wird voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,050 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 37,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,96 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,184 CNY im Vergleich zu 0,420 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 12,94 Milliarden CNY, gegenüber 15,52 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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