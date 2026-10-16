Flat Glass Group Aktie 28728239 / CNE100002375
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16.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Flat Glass Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Flat Glass Group wird voraussichtlich am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,086 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren 0,180 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,79 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,16 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,224 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,460 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,62 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,83 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.ch
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