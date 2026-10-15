Erste Schätzungen: First Tractor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Tractor stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass First Tractor für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,260 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,61 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,03 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,804 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,780 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,08 Milliarden CNY, gegenüber 11,73 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch