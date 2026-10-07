First Interstate Bancsyste a Aktie 11165896 / US32055Y2019
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Interstate Bancsystem A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Interstate Bancsystem A wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,915 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 26,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 335,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First Interstate Bancsystem A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 247,9 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,79 USD, gegenüber 2,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 987,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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