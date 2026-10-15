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First Internet Bancorp Aktie 2504090 / US3205571017

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First Internet Bancorp
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First Internet Bancorp wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,756 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Internet Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -4,760 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 23,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie, gegenüber -4,030 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 180,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 322,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

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