First Internet Bancorp Aktie 2504090 / US3205571017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Internet Bancorp wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,756 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei First Internet Bancorp noch ein Verlust pro Aktie von -4,760 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 23,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 45,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie, gegenüber -4,030 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 180,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 322,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu First Internet Bancorp
|
06:21
|Erste Schätzungen: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: First Internet Bancorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: First Internet Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: First Internet Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: First Internet Bancorp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)