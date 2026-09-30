First Horizon National Aktie 1816537 / US3205171057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Horizon National wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,523 USD je Aktie gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 890,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu First Horizon National Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: First Horizon National zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Ausblick: First Horizon National präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.03.26
|Erste Schätzungen: First Horizon National legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu First Horizon National Corp.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.