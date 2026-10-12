Erste Schätzungen: First Financial Bancorp legt Quartalsergebnis vor

First Financial Bancorp wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 271,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 323,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,07 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,66 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch