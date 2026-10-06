Erste Schätzungen: First Community präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

First Community präsentiert voraussichtlich am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,804 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 11,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 26,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 29,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,14 USD, gegenüber 2,47 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 100,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 113,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch