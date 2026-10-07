First Bank Williamstown New Jersey Aktie 3017411 / US31931U1025
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First Bank Williamstown New Jersey legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Bank Williamstown New Jersey präsentiert voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,440 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte First Bank Williamstown New Jersey 0,470 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte First Bank Williamstown New Jersey einen Umsatz von 63,6 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 149,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 246,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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