Erste Schätzungen: First Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

First Bancorp wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,589 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 274,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 312,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 2,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch