First American Financial Aktie 11335011 / US31847R1023
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: First American Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher
First American Financial wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei First American Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,12 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,00 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,18 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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