Erste Schätzungen: First Advantage stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Advantage lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Advantage die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,335 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Advantage in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 437,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 409,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,57 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch