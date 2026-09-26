FinnvedenBulten AB Aktie 13035600 / SE0003849223
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26.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: FinnvedenBulten AB legt Quartalsergebnis vor
FinnvedenBulten AB lädt voraussichtlich am 11.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK. Im Vorjahresquartal waren -1,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll FinnvedenBulten AB nach der Prognose von 1 Analyst 686,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 33,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,03 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,45 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,550 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,05 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.ch
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