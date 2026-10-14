Financial Institutions Aktie 825332 / US3175854047
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Financial Institutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Financial Institutions wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,990 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 30,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,6 Millionen USD gegenüber 95,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 260,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 374,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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