Erste Schätzungen: FIGS A präsentiert Quartalsergebnisse

FIGS A lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FIGS A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,071 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 42,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FIGS A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 182,8 Millionen USD im Vergleich zu 151,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,366 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 761,0 Millionen USD, gegenüber 631,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch