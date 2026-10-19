Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fidelity National Information Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fidelity National Information Services wird voraussichtlich am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 25 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,60 USD. Dies würde einem Zuwachs von 220,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fidelity National Information Services 0,500 USD je Aktie vermeldete.
23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,43 Milliarden USD aus.
Der Ausblick von 30 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 13,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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