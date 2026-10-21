Erste Schätzungen: Fidelity National Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fidelity National Financial wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,83 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,00 USD, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 14,85 Milliarden USD im Vergleich zu 14,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch