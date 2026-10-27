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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ferronordic Machines Registered wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Ferronordic Machines Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,870 SEK je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ferronordic Machines Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,18 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,06 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 8,41 SEK, gegenüber -13,660 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,28 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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