Fatpipe Aktie 136963437 / US3119211007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Fatpipe verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fatpipe präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,053 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fatpipe 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fatpipe einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,438 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 22,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fatpipe Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fatpipe verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Fatpipe legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: Fatpipe präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fatpipe Inc Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Minus erwartet. Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.