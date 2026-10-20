Erste Schätzungen: Fatpipe verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fatpipe präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,053 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fatpipe 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 24,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fatpipe einen Umsatz von 4,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,438 USD, gegenüber 0,350 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 22,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 19,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch