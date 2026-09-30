Erste Schätzungen: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,795 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B noch 1,32 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 228,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastighetsbolaget Emilshus Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 286,3 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,99 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,31 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,12 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 913,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch