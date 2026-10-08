Erste Schätzungen: Fastighets Balder Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastighets Balder Registered B lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK gegenüber 1,93 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,61 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,48 SEK, gegenüber 6,23 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 14,30 Milliarden SEK im Vergleich zu 13,72 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch