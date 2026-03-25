Erste Schätzungen: Fast Retailing präsentiert Quartalsergebnisse

Fast Retailing wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fast Retailing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 310,38 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 331,19 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fast Retailing in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 989,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 895,01 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1521,30 JPY, während im vorherigen Jahr noch 1411,44 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.822,83 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3.400,54 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch