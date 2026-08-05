Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fasadgruppen Group Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,740 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 100 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,40 Milliarden SEK gegenüber 1,43 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,14 Prozent.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 SEK je Aktie, gegenüber -1,910 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 5,38 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 5,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch