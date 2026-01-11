Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Erfolgsgeheimnis: Tesla-Chef Elon Musk gibt Tipps für erfolgreiche Meetings
NVIDIA-Aktie im Ausblick 2026: Kann der Konzern 8,5 Billionen Dollar erreichen?
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives warnt vor entscheidender Phase - Robotaxis 2026 im Fokus
Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
11.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: FANUC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FANUC CORPORATION Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6 Sh
17.90 EUR 2.29%
FANUC lädt voraussichtlich am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,139 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FANUC 0,120 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll FANUC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,563 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 5,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

