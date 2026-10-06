Fagerhult Ab Registered Shs Aktie 37094121 / SE0010048884
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Fagerhult Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fagerhult Registered lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,260 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 0,490 SEK je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Fagerhult Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 2,03 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,03 Milliarden SEK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,714 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,80 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,93 Milliarden SEK, gegenüber 7,89 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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