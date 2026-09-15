Factset Research Systems Aktie 468306 / US3030751057
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15.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Factset Research Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Factset Research Systems lädt voraussichtlich am 30.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.08.2026 endete.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Factset Research Systems in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 629,7 Millionen USD im Vergleich zu 596,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,84 USD aus, während im Fiskalvorjahr 15,55 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,32 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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