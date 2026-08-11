Eyebright Medical Technology Aktie 56015019 / CNE1000041J5
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Eyebright Medical Technology (Beijing) A präsentiert Quartalsergebnisse
Eyebright Medical Technology (Beijing) A wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,486 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Eyebright Medical Technology (Beijing) A 0,630 CNY je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Eyebright Medical Technology (Beijing) A nach der Prognose von 1 Analyst 552,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 28,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 429,5 Millionen CNY umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,40 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,47 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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