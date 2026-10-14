Exponent Aktie 861136 / US30214U1025
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Exponent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Exponent lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,596 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Exponent ein EPS von 0,550 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Exponent in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 149,5 Millionen USD im Vergleich zu 147,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 588,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 582,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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