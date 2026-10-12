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ExlService Holdings Aktie 2130009 / US3020811044

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ExlService gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ExlService Holdings
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ExlService wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,558 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 615,3 Millionen USD – ein Plus von 16,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExlService 529,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,54 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,09 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

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