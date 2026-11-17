Exco Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.12.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,150 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 161,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 150,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,590 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,630 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 634,4 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 615,3 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net