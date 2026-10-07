eWork Scandinavia AB Aktie 3998602 / SE0002402701
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: eWork Scandinavia AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher
eWork Scandinavia AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass eWork Scandinavia AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,700 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 SEK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,63 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 12,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte eWork Scandinavia AB einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK eingefahren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,74 SEK, gegenüber 4,41 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 12,17 Milliarden SEK im Vergleich zu 13,74 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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