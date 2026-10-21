Erste Schätzungen: Evolent Health A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Evolent Health A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,061 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 51,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 479,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Evolent Health A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 727,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD im Vergleich zu -5,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 2,64 Milliarden USD, gegenüber 1,88 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch