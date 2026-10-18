EverQuot a Aktie 42107645 / US30041R1086
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EverQuote A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EverQuote A präsentiert in der voraussichtlich am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 173,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 203,2 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,63 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 801,2 Millionen USD, gegenüber 692,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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