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11.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Euronav stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Euronav präsentiert in der voraussichtlich am 26.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,653 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Euronav einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 388,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Euronav für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 500,9 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,98 Milliarden EUR, gegenüber 1,48 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Euronav S.A.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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