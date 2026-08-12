Erste Schätzungen: Euronav gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Euronav wird voraussichtlich am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,766 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Euronav ein EPS von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 47,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 503,0 Millionen EUR gegenüber 342,2 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 EUR, gegenüber 0,620 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,87 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch