Etteplan Aktie 1075414 / FI0009008650
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Etteplan legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Etteplan gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,169 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Etteplan einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 82,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 82,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,686 EUR im Vergleich zu 0,420 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 358,7 Millionen EUR, gegenüber 361,4 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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