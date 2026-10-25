Erste Schätzungen: Ethan Allen Interiors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ethan Allen Interiors präsentiert voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,255 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ethan Allen Interiors noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,74 Prozent auf 135,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ethan Allen Interiors noch 147,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 560,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 579,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch