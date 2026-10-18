Estée Lauder Companies Aktie 99350 / US5184391044
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Estée Lauder Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Estée Lauder Companies lässt sich voraussichtlich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Estée Lauder Companies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,506 USD aus. Im letzten Jahr hatte Estée Lauder Companies einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Estée Lauder Companies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 3,65 Milliarden USD im Vergleich zu 3,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,08 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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