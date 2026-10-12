Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9307 0.1%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’186 -0.2%  Bitcoin 69’656 0.3%  Dollar 0.8309 0.0%  Öl 103.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie legt zu: Auftragseingang im dritten Quartal fast 30 Prozent höher
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KI-Sicherheitsdebatte erreicht Microsoft: CEO Nadella fordert Notbremse - so sollten Anleger der NVIDIA-Aktie & Co. jetzt reagieren
Suche...
ETF Sparplan

Essex Property Trust Aktie 224846 / US2971781057

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Essex Property Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Essex Property Trust
243.30 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Essex Property Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 490,9 Millionen USD gegenüber 473,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,57 USD, gegenüber 10,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Essex Property Trust

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?