Essent Group Aktie 22389305 / BMG3198U1027
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Essent Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Essent Group wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Essent Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 305,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 344,2 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie, gegenüber 6,90 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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