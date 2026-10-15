Erste Schätzungen: Erste Group Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Group Bank stellt voraussichtlich am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Erste Group Bank in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 25,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie, gegenüber 4,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 18,28 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 23,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch