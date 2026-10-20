Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Equity Residential gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Equity Residential wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,377 USD. Dies würde einer Verringerung von 50,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Equity Residential 0,760 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Equity Residential 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 793,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Equity Residential 775,5 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie, gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,16 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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