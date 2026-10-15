Equitas Small Finance Bank Aktie 57720891 / INE063P01018
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Equitas Small Finance Bank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Equitas Small Finance Bank stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,75 INR. Dies würde einem Zuwachs von 733,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Equitas Small Finance Bank 0,210 INR je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,04 Prozent auf 13,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Equitas Small Finance Bank noch 18,46 Milliarden INR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,89 INR je Aktie, gegenüber 0,900 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 54,13 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 78,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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