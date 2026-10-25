Erste Schätzungen: EquipmentSharecom, A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

EquipmentSharecom, A wird sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,102 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EquipmentSharecom, A -0,020 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 38,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 943,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,570 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,68 Milliarden USD, gegenüber 4,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch