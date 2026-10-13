Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Equinix veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Equinix lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,81 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Equinix 25 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,56 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Equinix 2,32 Milliarden USD umsetzen können.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,76 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 10,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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