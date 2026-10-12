EQT Aktie 2488062 / US26884L1098
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EQT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
EQT wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
24 Analysten schätzen im Schnitt, dass EQT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,407 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie, gegenüber 3,31 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 9,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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