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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EQB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQB wird voraussichtlich am 02.12.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2026 – vorstellen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass EQB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,60 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,230 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 29,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 540,3 Millionen CAD gegenüber 768,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,04 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,70 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,54 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,08 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
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