Erste Schätzungen: EQB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EQB wird voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EQB noch 1,91 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EQB in dem im Juli abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 51,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 373,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 770,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,01 CAD, gegenüber 6,70 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,08 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch